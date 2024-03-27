«Пенсия копеечная, учитывая налоги»: Лолита рассказала о безденежье

Певица Лолита призналась, что у нее «копеечная» пенсия при многомиллионных налогах. Об этом она рассказала в интервью изданию «Мир новостей».

Артистка высказала свое мнение о том, что ей было бы трудно существовать исключительно на свою пенсию, учитывая высокие налоговые обязательства.

«У меня пенсия копеечная, [...] а в прошлом году, по-моему, 10 миллионов рублей — не меньше — я заплатила налогов. Но я выросла не с серебряной ложечкой во рту, поэтому, что такое полное отсутствие денег, знаю. И была готова, что может быть период, когда снова совсем их не будет», — поделилась Лолита.

Милявская подчеркнула, что при ее пенсии в размере 23 тысяч рублей она могла бы позволить себе оплатить только квартплату. Она также отметила, что всегда откладывала деньги, зная, что ей приходится поддерживать своего ребенка и 81-летнюю мать.

«Кроме того, у меня есть квартира, которую в любой момент можно продать. С такой мыслью и покупала ее», — отметила артистка.

Напомним, что после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, у Лолиты стали один за другим отменяться концерты. Тогда брюнетка признавалась, что осталась без дел и, наконец, нашла время для семьи и домашних дел. Она показывала, как моет полы, стрижет кусты и топит печь.

Ранее певица Лолита заявила, что благодаря отмене концертов не попала в больницу. У артистки было повышенное давление, ей вызывали скорую.