Ирина Пегова сообщила, что звание народной артистки не повлияло на ее гонорары

Ирина Пегова сообщила, что звание народной артистки не повлияло на гонорары. Ее слова передает «7Дней.ru».

В Москве состоялась премьера фильма «Финал», которую посетили многие звезды, в том числе и Пегова. Выйдя на красную дорожку, Ирина заговорила о присвоенном в 2024 году звании. Тогда актриса была счастлива за отмеченные заслуги, однако теперь она скептически относится к званию народной артистки. Как выяснилось, жизнь Пеговой никак не изменилась после получения звания: у нее не прибавилось ролей и не увеличились гонорары.

«В нашей стране это ни на что не влияет: ни на гонорары, ни на количество ролей, ни на частоту приглашений. Только место бесплатное на кладбище», — высказалась она.

Ранее актриса Ирина Пегова снялась в театре с братом, которого скрывала от публики. Подробности читайте в этой новости.

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