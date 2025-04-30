Концерты Веры Брежневой под угрозой срыва: зрители не хотят покупать билеты

Концертный тур украинской певицы Веры Брежневой рискует обернуться провалом. Залы на выступления звезды в Узбекистане и Казахстане заполняются лишь наполовину.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, исполнительница хита «Любовь спасет мир» выступит 30 апреля во Дворце Республики в Алматы. При этом желающих посетить концерт артистки оказалось не так много: из 2 567 билетов куплено только 1 283. Чтобы послушать песни Брежневой, зрителям пришлось отдать от 2,7 тыс. рублей. Самый дорогой билет стоит 9,6 тыс. рублей.

Следующее выступление знаменитости состоится в Ташкенте, но и на него продано 1 033 билета из 1 890 возможных. Цена на них составляет от 2,2 до 6 тыс. рублей.

С начала спецоперации на Украине Вера Брежнева покинула Россию. Сейчас артистка проживает в основном в Киеве.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал внести певицу Веру Брежневу в списки террористов из-за финансирования ВСУ.