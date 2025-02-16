Выглядела счастливой рядом с ним: Ирина Пегова снялась с мужчиной после развода с Дмитрием Орловым

Актриса Ирина Пегова впервые представила публике дорого для себя мужчину. Звезда сериала «Варенька» вышла в свет с братом Владимиром и поделилась кадром с ним в личном блоге.

После развода с Дмитрием Орловым Ирина Пегова предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Однако актриса сделала исключение, решив показать поклонникам своего брата Владимира. Артистка рассказала, что у них с Володей, как она его ласково называет, разница в дате рождения — всего один день. Так, мужчина родился 17 июня, а сама Ирина Пегова — 18 июня. На опубликованном в соцсети фото звезда театра и кино позировала с братом и выглядела счастливой.

Актриса не раз признавалась, что семья для нее всегда на первом месте. С 2005 по 2011 год Ирина Пегова состояла в браке со звездой фильма «Брат 2» Дмитрием Орловым, у пары есть 19-летняя дочь Татьяна. По словам знаменитости, расставание с мужем было тяжелым, но это было единственным верным решением.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что, когда я жила в браке, я не была собой ни секунды», — делилась Ирина Пегова.

Сам Дмитрий Орлов не скрывал, что был эгоистом в отношениях с бывшей женой. Кроме того, на развод пары повлияла алкогольная зависимость актера. Ирина Пегова вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств. Несмотря на болезненный разрыв, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения, артистка также не препятствует общению бывшего мужа с дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Пегова впервые за несколько лет вышла в свет с единственной дочерью.