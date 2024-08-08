Ирина Болгар заявила, что дети могут столкнуться с травлей из-за донорства Дурова

Ирина Болгар заявила, что дети могут столкнуться с травлей из-за донорства Павла Дурова. Ирина осудила признание бизнесмена в соцсети.

Ирина Болгар объявила себя матерью троих детей Павла Дурова и опубликовала с ним семейный снимок. После этого бизнесмен сделал признание о донорской программе. Как выяснилось, он помог бездетным парам из 12 стран мира. По его словам, у него есть более 100 детей. Ирина считает, что признание Дурова негативно скажется на их общих наследниках. По ее мнению, дети могут столкнуться с насмешками и травлей, поскольку носят фамилию Павла.

«Я живу в Швейцарии, стране, известной своей защитой от издевательств и защитой прав детей. Однако любой психолог скажет вам, что дети, особенно, подростки, могут быть очень жестокими из-за своей психической незрелости и гормональных изменений», — высказалась Ирина.

Болгар считает, что «нужно нести ответственность» за своих детей. Она отметила, что Дурову стоит различать позиции донора и родителя.

Ранее Ирина Болгар ответила на обвинения в фотошопе снимка с бизнесменом Павлом Дуровым. Подробности читайте в этой новости.

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