Ирина Болгар ответила на обвинения в фотошопе снимка с бизнесменом Павлом Дуровым. Об этом сообщает StarHit.

Летом 2024 года Ирина Болгар объявила себя матерью детей Павла Дурова. В качестве подтверждения она опубликовала кадр с бизнесменом, двумя сыновьями и дочкой. Многие подписчики усомнились в правдивости снимка, обвинив Ирину в фотошопе. Также россияне подумали, что фото могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. В беседе с журналистами Болгар опровергла подобные домыслы.

«Я думаю, что людям стоило бы больше концентрироваться на сути и дискутировать на более важные и социально значимые темы, чем пытаться разглядеть везде след НЛО или, как сейчас модно, искусственного интеллекта», — высказалась Ирина.

Ранее мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о приезде бизнесмена в РФ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что хоккеист Иван Телегин не снял запрет на выезд дочки от певицы Пелагеи за границу.