«Страховая такое не покроет»: Лерчек повредила три машины из-за инцидента на дороге

29-летняя блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) повредила три машины из-за инцидента на дороге. Валерия рассказала о происшествии в соцсети.

Возвращаясь домой, блогерша наехала на булыжник. Под весом машины камень разлетелся в разные стороны и задел соседние авто. Из-за происшествия Чекалина не смогла продолжить движение: в шине образовалась дыра.

Также она показала повреждения другой машины. Булыжник отскочил в бампер и сильно его деформировал.

«Все, приехали. Дырка в колесе, машина дальше не едет. Страховая такое не покроет. Я в шоке, что такое на дороге валяется. Один булыжник — минус три тачки», — пожаловалась знаменитость.

Валерия отметила, что никто из водителей не пострадал.

Блогерше пришлось добираться до дома на эвакуаторе.

«Я так переживаю за машину», — резюмировала Чекалина.

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