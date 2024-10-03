Ирина Болгар рассказала, как лишила бизнесмена Павла Дурова родительских прав. Мать троих детей Дурова вспоминала о судебных разбирательствах в соцсети.

По словам Ирины, Павел был готов помогать детям, если бы они переехали в ОАЭ, где у него имеется гражданство. Болгар отметила, что не могла обеспечить безопасность наследников в той стране, поэтому не согласилась на условия Дурова. После этого бизнесмен заблокировал банковские счета Ирины. Тогда она решила обратится в суд Швейцарии.

«Более года назад суд по защите детей Швейцарии дал мне право продлить детские европейские документы. После всестороннего расследования суд лишил Павла родительских прав в отношении наших троих детей. На данный момент Павел не имеет права на личный контакт с детьми, и за этим следит судебная полиция», — пояснила экс-избранница Павла.

Ранее Ирина Болгар заявила, что бизнесмен Павел Дуров назвал их детей собаками. Подробности читайте в этой новости.

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