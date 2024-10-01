«Это катастрофа»: Павел Дуров вновь унизил детей от Ирины Болгар

Ирина Болгар заявила, что бизнесмен Павел Дуров назвал их детей собаками. Ирина пожаловалась на унизительное поведение Павла в соцсети.

По словам Болгар, Дуров прекратил общение с наследниками в 2022 году. Многодетная мать расстроена тем, что не смогла посодействовать их сближению. Ирина отметила: лишь однажды бизнесмен проявил инициативу и спросил про встречу с детьми, но при этом назвал их собаками.

«Это катастрофа. Он вышел на связь через полгода блокировок, интересуясь, когда я «предъявлю ему собак» — дословная цитата. На тот момент его право личных контактов уже было ограничено судом по защите детей», — высказалась Ирина.

Болгар отметила, что не стала отвечать на «грубое» сообщение Павла. Также она добавила: их воссоединение с бизнесменом невозможно.

Ранее Ирина заявила, что Павел безответственно повел по отношению к детям, рассказав про донорскую программу. Болгар отметила, что наследники могут столкнуться с травлей сверстников.

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