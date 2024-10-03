НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 октября 2024, 11:38
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Певица Виктория Дайнеко раскрыла сумму алиментов на дочь от бывшего мужа

Виктория Дайнеко заявила, что получает от бывшего мужа 22 тысячи рублей на дочь.
Певица Виктория Дайнеко раскрыла сумму алиментов на дочь от бывшего мужа

© Starface.ru

Певица Виктория Дайнеко родила дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, однако пара быстро рассталась. Звезда пожаловалась, что отец по полгода не видится с ребенком и выплачивает всего 22 тысячи рублей в месяц в качестве алиментов.

По словам Виктории, воспитывать дочь ей помогают родители. Как пояснила артистка, без их помощи она просто не смогла бы заниматься карьерой и личной жизнью.

«В свидетельстве о рождении написано два родителя. Только права и обязанности второго родителя ограничиваются 22132 рублями в месяц (спасибо суду и за это). Можно жить в одном городе и месяц, а то и полгода не видеться с ребенком и не решать никакие вопросы. Зато гордо называться отцом в свидетельстве о рождении», — разоткровенничалась Дайнеко в своем блоге.

Напомним, брак Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрия Клеймана был расторгнут в 2017 году. При этом алименты артистка потребовала через суд только в 2022 году.

Ранее Виктория Дайнеко призналась, что ее сердце занято. При этом он не разрешает артистке раскрывать свое имя. Известно, что мужчина является по образованию геологом нефтегазовой промышленности.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Виктория Дайнеко
дети
алименты
звездные разводы