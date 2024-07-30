Иракли запретили въезд в Латвию

МИД Латвии принял решение о запрете на въезд в страну российско-грузинскому певцу Ираклию Пирцхалаве (Иракли). Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже.

Музыканту запретили въезд в страну на неопределенный срок. Решение приняли в соответствии со статьей 61 части 2 закона об иммиграции Латвии.

При этом причин подобного решения Браже раскрывать не стала.

Стоит отметить, что в декабре минувшего года Иракли отказали во въезде в Молдавию, потому что ему якобы не удалось выполнить условия для въезда в страну. Артист уточнил, что пограничники не объяснили причины подобного решения, однако попросили «не обижаться и возвращаться».

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