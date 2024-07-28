Запивал раков пивом: внук Аллы Пугачевой внезапно прилетел в Россию и ушел вразнос

Недавно 27-летнюю жену Никиты Преснякова Алену Краснову заметили в России. Внук Аллы Пугачевой вернулся из США на Родину вслед за любимой. Супруги активно проводят время: недавно они отметили седьмую годовщину свадьбы.

О приезде Никиты стало понятно из социальных сетей. Сначала Преснякова-младшего снял в аэропорту его друг, а после Алена выложила снимок праздничного ужина, который явно предназначался не ей одной. Тем более, им есть, что отметить — семь лет назад сын Кристины Орбакайте взял в жены Краснову.

На кадрах Алена опубликовала шикарный ужин из ресторана в Ростове-на-Дону. Молодые люди ели креветок, раков, вяленое мясо, рулетики из бекона, различные соленья и сыры — жена Никиты дала понять, что соскучилась по российской кухне. Запивали сытный ужин супруги, судя по всему, пивом, которое отлично подходит под данный ассортимент блюд.