Ипотека до 2050 года: у уехавшего из РФ Шуры из «Би-2» нашли квартиру в Москве за 560 млн

У уехавшего Шуры из «Би-2» осталась элитная квартира в центре Москвы за 560 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, гитарист незадолго до отъезда приобрел 4-комнатную квартиру в историческом центре Москвы площадью 256,4 квадратных метров, которая оценивается в 560 млн. Недвижимость находится в трех километрах от Красной площади. Из окон открываются панорамные виды на парк «Музеон», храм Христа Спасителя и Москва-Сити.

Как утверждает источник, одновременно с квартирой были куплены два машиноместа, общей стоимостью более 10 млн рублей.

Артист и его супруга приобрели недвижимость в ноябре 2021 года, им нужно выплачивать ипотеку до 2050.

По данным СМИ, сам музыкант обосновался в Риге.

Ранее Лайма Вайкуле и «Би-2» презентовали новую совместную песню «Танцуй». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что популярная среди зумеров Надежда Кадышева владеет элитным жильем и дорогими авто.