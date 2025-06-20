«Летний вайб» и «клубный драйв»: сбежавшие из России Лайма Вайкуле и «Би-2» записали совместную песню

Лайма Вайкуле продолжает сотрудничать с российской рок-группой «Би-2». Артистка выпустила совместный трек с солистом коллектива Шурой.

Новую песню под названием «Танцуй» артисты представили в своем Telegram-канале.

В описании трека сообщается, что это «яркий коллаб, стильный диско-хаус с живым басом и синтами, волшебное сочетание вокалов», который хочется слушать на повторе и танцевать.

Исполнители уже презентовали новую песню в личных блогах, уточнив, что она обладает «летним вайбом» и «клубным драйвом», заряжающим слушателей позитивным настроением.

Артисты рок-коллектива уехали из России с начала спецоперации на Украине. Лайма Вайкуле также покинула страну, обосновавшись в Юрмале.

Напомним, о выходе совместного трека с «Би-2» артистка рассказывала еще в ноябре прошлого года. Вайкуле подружилась с участниками коллектива после фестиваля «Рандеву», который она провела в Юрмале в июле 2024 года.