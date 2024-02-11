«Шанс исправить ошибку»: Пригожин призвал прекратить травлю Киркорова

Королю поп-эстрады Филиппу Киркорову нужно дать шанс, как и остальным участникам «голой» вечеринки. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер отметил, что «отмена» влияет не сколько на артиста, она «бьет» по организаторам, рекламным агентствам, площадкам, на которых выступают звезды. Без кумиров остаются тысячи фанатов.

«Вы знаете, я всегда высказываю свою позицию открыто, никого не защищаю, и с Филиппом Киркоровым у нас были свои конфликты. Но я считаю, что мы должны ему и другим артистам дать шанс на исправление, шанс исправить ошибку», — сказал продюсер в разговоре с NEWS.ru.

По словам Пригожина, на вечеринке Ивлеевой Киркоров выглядел намного «приличнее, чем на некоторых своих выступлениях», а подставили своих гостей именно организаторы данного мероприятия, уверен он.

В ночь с 20 на 21 декабря Киркоров посетил вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого его заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», вырезали из новогодних эфиров. По последней информации, бойкот Киркорова продлится, как минимум, до весны.

Ранее актриса Кристина Асмус высмеяла участников «голой» вечеринки Ивлеевой. Подробности читайте в этой статье.