«Три дня не разговаривала»: Иосиф Пригожин рассказал об обиде Валерии

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его супруга, певица Валерия обиделась на него из-за шоу «Маска». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Как признался Пригожин, жена «жутко» обиделась на него из-за того, что тот не сообщил ей о своем участии в проекте. Продюсер принимал участие в шоу в костюме Ананаса. Примечательно, что Валерия является членом жюри «Маски» с 2020 года.

«Она со мной три дня не разговаривала. А потом еще и сказала: «Может, ты так налево ходишь?» — поделился продюсер.

Напомним, Иосиф Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. Продюсер признавался, что влюбился в певицу с первого взгляда. При этом исполнительница не сразу ответила ему взаимностью. Артистка рассказывала, что Пригожин сумел покорить ее сердце благодаря заботе и вниманию.

Ранее музыкант Юрий Лоза высмеял Иосифа Пригожина, который публично защитил певца Филиппа Киркорова.