Иосиф Пригожин заявил, что государство защитит Ларису Долину от мошенников. Продюсер поделился мнением с Газетой.Ru.

13 августа в СМИ появилась новость о том, что певица продала квартиру в Москве и передала всю сумму от сделки мошенникам. Долина подтвердила, что стала жертвой украинских злоумышленников. Пригожин считает, что государство и правоохранительные органы должны защитить артистку. По его мнению, мошенники пользуются политической ситуацией, чтобы «творить бесчинство».

«Нельзя позволять народную артистку просто взять и так выкинуть за дверь, лишить ее жилья. Всю жизнь человек пашет, в следующем году у нее юбилей, семидесятилетие. Лишить ее денег, жилья — это неправильно, надо в этом разбираться», — высказался продюсер.

Пригожин отметил, что поддерживает Долину. При этом он не находится с ней на связи. Иосиф убежден, что артистка сейчас «решает свои задачи».

Ранее Лариса Долина впервые прокомментировала скандал с недвижимостью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в московскую квартиру Ларисы Долиной пытаются попасть новые собственники.