Иосиф Пригожин высмеял Яну Поплавскую, призвавшую запретить шоу «Маска». Об этом сообщает The Voice.

Яна Поплавская призвала закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга. Актриса возмутилась, что участники проекта выступают в костюме животных на федеральном канале, а ведущие с восторгом наблюдают за их номерами. Иосиф Пригожин, принимавший участие во втором сезоне шоу, раскритиковал предложение Яны и вспомнил ее роль в советском фильме.

«Тогда надо все детские утренники квадробингом называть. Но что ожидать от Красной Шапочки, которую съел волк», — высказался продюсер.

На данный момент актриса не комментировала заявление Пригожина.

Напомним, что в шоу «Маска» задействована и жена Иосифа: певица Валерия является бессменным членом жюри.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал своим главным недостатком неумение разбираться в людях. Подробности читайте в этой новости.

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