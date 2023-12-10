«Минск, простите!»: Лера Кудрявцева попала в больницу в Белоруссии с серьезной болезнью

Лера Кудрявцева, Лариса Долина и Катя Гордон прилетели в Минск, чтобы принять участие в концерте «Песня года - 2023». Но у телеведущей выявили пневмонию, и она попала в больницу.

Концерт «Песня года» пройдет 10 декабря в «Минск Арене». По традиции его ведущими должны были стать Сергей Лазарев и Валерия Кудрявцева. Но болезнь нарушила все планы звезды.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) подруга Леры Катя Гордон рассказала, что из-за плохого самочувствия Кудрявцевой пришлось обратиться к врачу. Ей назначили КТ, которая выявила у телеведущей пневмонию.

Гордон показала больничную палату, в которой Кудрявцева лежала на кушетке. Судя по всему, звезда очень плохо себя чувствовала.

После лежащая под капельницей 52-летняя Лера обратилась к своим подписчикам прямо с больничной койки.

«Минск, простите!», — написала она.

Напомним, Кудрявцева заболела после съемок «Песни года» в Москве — в этом году концерт решили провести в двух городах. Мероприятие стало особенным для Кудрявцевой: она выступила на нем не только в роли ведущей, но и певицы. Вместе с юристом Катей Гордон Лера исполнила композицию «Дамы за 30». Но после активной работы у звезды поднялась высокая температура.