Иосиф Пригожин осудил Филиппа Киркорова за публичные оскорбления Насти Ивлеевой. Об этом сообщает The Voice.

Филипп Киркоров держит обиду на блогершу после «голой» вечеринки. В недавнем интервью певец раскритиковал Настю и сравнил ее с крысой. По мнению Пригожина, артисту не стоило устраивать публичный конфликт и унижать женщину. Иосиф считает, что поведение Филиппа не соответствует его статусу.

«Я бы лично не стал женщине в любом случае наносить такого рода оскорбления. Считаю, что это не его уровня тема делать такие вещи. В принципе это неправильно. Король не должен опускаться до такого уровня, до оскорблений. Вот это мое глубочайшее убеждение, потому что это ни к чему хорошему не приводит», — высказался продюсер.

При этом Иосиф согласился с Филиппом, который считает, что Настя чуть не разрушила его карьеру. По словам продюсера, блогерша поступила «по-свински» и должна извиниться.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил об обиде на Ивлееву. Подробности читайте в этой новости.

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