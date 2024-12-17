«Поступила паскудно!»: Иосиф Пригожин обиделся на Ивлееву вслед за Киркоровым

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что, как и Филипп Киркоров, обижен на блогершу Настю Ивлееву. По его словам, телеведущая и с ним поступила «паскудно».

В декабре прошлого года Настя организовала скандальную «голую» вечеринку, из-за которой многие знаменитости столкнулись с отменой. Филипп Киркоров делился, что пострадал из-за этой тусовки чуть ли не больше всех. Но при этом он не получил от Ивлеевой даже извинений. Из-за этого певец до сих пор не может простить бывшую подругу. Недавно он и вовсе назвал ее «мерзкой крысой».

Как оказалось, Киркоров не единственный в шоу-бизнесе, кто держит обиду на Настю. Иосиф Пригожин признался — телеведущая и с ним поступила некрасиво, поэтому он понимает чувства Филиппа.

«У меня остался большой осадок от общения с Ивлеевой. Касательно ее порядочности у меня к ней вопросы, которые были не закрыты. Ни ею, ни ее директором. Поступила паскудно!» - заявил Пригожин Voice.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о миллионных тратах.