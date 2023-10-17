Иосиф Пригожин не включил певицу Валерию в топ-5 лучших артистов России

Продюсер Иосиф Пригожин составил список самых талантливых артистов в России. Певицей номер один муж Валерии назвал Анну Асти. Второе и третье место в топе Пригожина заняли Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и Олег Газманов.

В беседе с News.ru продюсер также отметил легенду советской и российской сцены Льва Лещенко и поющего молодого блогера Ивана Минаева, известного в соцсетях под псевдонимом Xolidayboy.

«Лично для меня Газманов является примером для подражания. Такие люди, как он, вообще должны быть примером для целой нации, — отметил Пригожин, добавив, что певец является настоящим патриотом, который верен своей стране и музыке.

Среди востребованных артистов продюсер выделил Николая Баскова, Сергея Лазарева и певицу Валерию. По его мнению, эти артисты остаются на виду уже долгие годы и радуют слушателей хорошей музыкой. Кроме того, россияне по-прежнему любят Диму Билана и Филиппа Киркорова.

«Актуальных артистов у нас очень много, каждый заслуживает внимания зрителей», — заключил Пригожин.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, чье творчество привлекает ее сильнее всего. Она опровергла слова журналиста Артура Гаспаряна, заявившего ранее, что «все крутые певцы вымерли» и высоко оценила творчество Анны Асти, SHAMAN и Димы Билана.

Мы также писали, что народный артист России Олег Газманов признался в наличии недвижимости в Латвии и Италии. Исполнитель рассказал, что сейчас его квартиры находится в «замороженном» состоянии, поскольку его не пускают в ЕС, однако певца это не расстраивает.