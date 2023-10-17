Продюсер Яна Рудковская назвала лучших молодых исполнителей

В шоу-бизнесе появляется много молодых артистов, за которыми интересно следить. Продюсер Яна Рудковская рассказала на гала-ужине ежегодной музыкальной премии «Виктория», чье творчество привлекает ее сильнее всего.

Телеведущая вспомнила свой разговор с журналистом Артуром Гаспаряном, по словам которого, «все крутые певцы вымерли». Рудковская не согласна с этим мнением.

Она высоко оценила творчество 31-летнего музыканта SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Вспомнила Рудковская и Диму Билана, но не стала включать его в список лучших артистов, поскольку это «некорректно».

«Ярослав — большой молодец. И я рада, что с наших шоу начался его, действительно, звездный путь. Потому что в него еще никто не верил, его вообще никто не знал», — цитирует продюсера Пятый канал.

По ее словам, большой успех имел трек «Встанем», под который катались артисты ледового шоу Евгения Плющенко. А летом спортивный проект фигуриста «Союз чемпионов» показали по НТВ.

Лучшей молодой певицей Яна Рудковская, не сомневаясь, назвала Анну Асти.

Напомним, ранее журналисты озвучили самых невостребованных артистов в России. Осенние выступления SHAMAN, Ани Лорак и Сергея Лазарева хорошо продаются. Дешевых билетов практически не осталось. А вот московские концерты Алены Свиридовой, Лолиты, Ирины Круг, Сати Казановой и Игоря Николаева пока продаются плохо.