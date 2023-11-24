Катя Лель сообщила, что у нее выросло количество корпоративов после успеха песни. Артистка поделилась откровением с изданием StarHit.

Песня «Мой мармеладный» попала в пятерку мирового чарта. Примечательно, что после премьеры хита прошло уже 20 лет. Вот почему Катя Лель удивлена возросшей популярности песни. В беседе с журналистами артистка рассказала, как изменилась ее жизнь после триумфа композиции.

По словам Кати, у нее выросло количество корпоративов. Как выяснилось, у Лель уже распроданы почти весь декабрь и новогодняя ночь. Пока артистка не меняет сумму гонорара, однако совсем скоро Катя поднимет цены на свои выступления.

«31 декабря я проведу время сначала с семьей, а потом отправлюсь на любимую работу. У меня несколько выходов в Москве, уже все расписано», — высказалась знаменитость.

Несмотря на мировой успех песни, Катя заявила, что не собирается уезжать на Запад.

Ранее мы писали о том, что продюсера Максима Фадеева удивил мировой успех его хита «Мой мармеладный». Подробности смотрите в этой статье.