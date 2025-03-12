Иосиф Пригожин назвал бессмысленной идею лишения званий Пугачеву и Ахеджакову

Продюсер Иосиф Пригожин выступил против лишения званий уехавших из России артистов, таких как Алла Пугачева или Лия Ахеджакова. По его мнению, в этом нет никакого смысла.

«Если возьмем Пугачеву, многие награды ей дали еще в период Советского Союза. В чем смысл отмены наград — не понимаю», — заявил муж певицы Валерии в беседе с NEWS.ru.

По мнению продюсера, сбежавшие артисты получили свои награды и звания за свои старые заслуги в период работы в родной стране.

С его мнением частично согласился и концертный директор Сергей Лавров. Он назвал идею лишения наград спорной. «Возьмем Лию Ахеджакову, она не иноагент, но много чего наговорила против СВО. Мы же не можем вычеркнуть ее роли в «Служебном романе», «Иронии судьбы» или «Гараже». Кто же тогда знал, что она так изменится», — заявил Лавров.

В декабре 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить российского гражданства актрису Лию Ахеджакову, певца Валерия Меладзе и блогера Викторию Боню за поддержку Украины.

Также сообщалось, что 86-летняя актриса Лия Ахеджакова сыграла в спектакле «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. После него звезда фильма «Служебный роман» произнесла экстремистский лозунг в поддержку Украины.