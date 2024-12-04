Осудившая СВО Лия Ахеджакова сказала украинский лозунг со сцены

86-летняя актриса Лия Ахеджакова сыграла в спектакле «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. После него звезда фильма «Служебный роман» произнесла слова поддержки в адрес Украины.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Ахеджакова произнесла «Слава Украине!» после спектакля. За это зрители подарили ей букет цветов и окончили фразу.

В феврале 2023 года театр «Современник», в котором служила артистка, убрал из своего репертуара последний спектакль «Игра в джин» с участием Ахеджаковой в связи с ее позицией в отношении СВО. В апреле того же года она уволилась из культурного учреждения.

В последнее время Лия Ахеджакова совсем отгородилась от общества. Она не появляется на публике, не отвечает на звонки журналистов. Из-за этого появилось немало слухов о ее отъезде за границу. В частности, появилась информация о планах знаменитости продать свою московскую квартиру стоимостью 40 миллионов рублей.

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