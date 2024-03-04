Иосиф Пригожин назвал артистов, которые подходят для исполнения гимна России

Продюсер Иосиф Пригожин перечислил артистов, которые могли бы исполнить гимн России. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

«Полина Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и SHAMAN», — заявил продюсер.

Пригожин также отметил, что достойным вариантом исполнения гимна страны может стать дуэт. В пример он привел Дмитрия Билана, Валерию, Ларису Долину и Алексея Чумакова, которые могли бы объединиться на сцене.

Помимо этого, Иосиф уточнил, что Гагарина не отказалась бы от исполнения гимна России в случае отсутствия веских причин.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина не будет исполнять гимн России перед матчем сборной России и Сербии на стадионе «Динамо». Сначала звезда приняла предложение, однако из-за корпоратива в этот день была вынуждена отказаться.

Позднее Гагарина назвала враньем информацию об отказе исполнять гимн России на матче.