Певица Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией

Певица Полина Гагарина не будет исполнять гимн России перед матчем сборной России и Сербии на стадионе «Динамо». Сначала артистка приняла предложение, но из-за корпоратива в этот день вынуждена отказаться.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Матч сборной России и Сербии запланирован на 21 марта. Гагарина надеялась, что перенесет запланированный корпоратив. Его заказали еще в ноябре, частное выступление состоится вечером 21 марта в московском ресторане.

Директор певицы сообщил, что были предприняты попытки сдвинуть время мероприятия, но заказчики не пошли на уступки и пригрозили взысканием неустойки.

Сейчас организаторы ищут замену певицы для исполнения гимна перед 25-тысячной аудиторией. Известно, что гимн Сербии исполнит местная певица Александра Прийович.

Ранее Гагарина анонсировала новое шоу, которое состоится 29 июня в «Лужниках». Певица считает, что до него были «просто концерты». Артистка исполнит несколько неизвестных песен и удивит нетривиальной подачей уже знакомых хитов.