Иосиф Пригожин и Эмин Агаларов потеряли 1,4 млн рублей на ресторанном проекте

Иосиф Пригожин, Валерия и Эмин Агаларов потеряли 1,4 млн рублей на ресторанном проекте. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, ООО «Гуд фуд стайл» продолжает испытывать финансовые трудности. Отмечается, что ресторанная компания знаменитостей понесла убытки в размере 1,4 млн рублей.

На данный момент ни звезды, ни их представители не комментировали новость об убыточном бизнесе.

Ранее певец Эмин Агаларов признался, что закрыл счет в ресторане на 24 млн рублей. По словам артиста, он приглашает друзей в свои заведения и самостоятельно покрывает расходы. Подробности читайте в этой новости.

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