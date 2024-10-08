«За месяц с друзьями и гостями выпили 420 бутылок водки»: сколько денег тратит в ресторане Эмин Агаларов

Певец Эмин Агаларов владеет ресторанами в Москве, Санкт-Петербурге, Дербенте и Баку, куда приглашает своих друзей и инвесторов. Счета гостей оплачивает сам хозяин, и иногда это очень большие суммы. Например, в июле они «нагуляли» на 24 млн рублей.

По словам Эмина, он не платит за счета каждый день, а ждет, когда они накопятся. В июле почти каждый день ресторан был забит – по 40-50 человек, поэтому и сумма вышла приличная.

Самому артисту нравится, что его заведение выбирают многие люди, и он не против угощать друзей. Он рассказал, что самые дорогие позиции в счете – это алкогольные напитки, которых заказывают много.

«Я попросил расшифровку и, оказалось, 70% этого счета — алкогольные напитки. Даже здесь я углубился, говорю: „Посчитайте, сколько это бутылок водки, шампанского и так далее“. Мне посчитали. Мы за июль месяц с моими друзьями и гостями выпили 420 бутылок водки», - рассказал Агаларов в «Осторожно: Собчак».

Напомним, что в одном из ресторанов Эмина не так давно побывал бизнесмен Павел Дуров. Певец рассказал, что у них произошла «теплая встреча».

Ранее Эмин Агаларов заявил, что не хочет унаследовать «Крокус».