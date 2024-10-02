«Интернет прозвал его Романом»: Виктория Дайнеко высказалась о возлюбленном

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала, что бойфренд не разрешает раскрывать свое имя. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Ломовка Live».

«Интернет прозвал его Романом. Мы даже смеялись на одной дорожке — одна ведущая всю дорогу обращалась к нему как к Роману», — высказалась исполнительница.

Артистка призналась, что ее избранник никак не связан с индустрией шоу-бизнеса. Мужчина является по образованию геологом нефтегазовой промышленности. Дайнеко добавила, что у бойфренда творческие родители – этим объясняется его любовь к музыкантам.

Знаменитость уточняла, что их знакомство произошло в соцсетях – певица первой проявила инициативу. Она отмечала, что ее возлюбленный является серьезным, интеллигентным человеком, с которым интересно общаться.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала о своем отношении к пластике.

Также Дайнеко призналась, что хочет детей от нового возлюбленного.