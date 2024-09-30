«Еще не доросла»: Виктория Дайнеко высказалась о пластике

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала о своем отношении к пластическим операциям или косметическим инъекциям. Ее слова приводит NEWS.ru.

Исполнительница напомнила, что ей всего 37 лет. Артистка подчеркнула, что лишь в 30 лет начала использовать крем для лица.

«Я еще не доросла до инъекций, и чуть попозже со мной случится что-то типа пластической хирургии», — поделилась Дайнеко.

Звезда отметила, что интересуется у подруг различными процедурами, но сама пока не намерена обращаться к косметологу. Она считает, что всему свое время.

«Глядя, например, на моего кумира детства Кристину Агилеру. То, как она выглядит сейчас, она выглядит, мне кажется, краше, чем когда ей было 18 лет. То я подумаю, что в принципе шанс у пластической хирургии есть. Но надо увидеть это вживую, потому что на фотографиях всегда все выглядит лучше», — добавила она.

Напомним, Виктория Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым рассталась в 2017 году. В ноябре 2023-го певица рассказала, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Ранее мы писали, что Дайнеко угодила в скандал в пункте выдачи заказов.