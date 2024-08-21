«Хочу красивое платье, замуж и детей»: Дайнеко высказалась о свадьбе с возлюбленным

37-летняя певица Виктория Дайнеко заявила, что хочет детей от нового возлюбленного. Об этом сообщает StarHit.

После громкого развода Виктория обрела счастье с мужчиной по имени Роман, который далек от шоу-бизнеса. В 2023 году у певицы заметили обручальное кольцо, что спровоцировало слухи о предстоящей свадьбе. В новом интервью Дайнеко не стала отрицать, что хотела бы выйти замуж за Романа и родить от него детей. При этом она считает, что «всему свое время».

«Я хочу, как минимум, красивое платье. Ну и замуж, и детей, и все хочу. Но всему свое время. У мужчин свои критерии, когда «надо». Я уверена, что, если «надо» будет завтра пожениться, мы завтра и поженимся. И это будет взаимно. Но, опять-таки, зачем мешать мужчине осуществлять свои какие-то амбиции и мечты», — высказалась знаменитость.

По словам Виктории, на сегодняшний день Роман ее полностью обеспечивает. Певица призналась, что всегда мечтала побыть слабой женщиной.

Ранее 37-летняя певица Виктория Дайнеко рассказала, как отец спас ее от сталкера. Подробности читайте в этой новости.