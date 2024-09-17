Инстасамка продемонстрировала часы за миллион рублей
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Российская певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева, прим.) показала аксессуар за миллион рублей. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.
24-летняя звезда снялась на летней веранде кафе, похваставшись на камеру часами французской марки Cartier. На официальном сайте бренда стоимость данного изделия со стальным корпусом и 44 бриллиантами составляет 10,5 тысяч евро (около одного миллиона рублей).
Помимо этого, артистка надела укороченную спортивную кофту и облегающие брюки. Вдобавок Инстасамка уложила волосы в пучок, оставив локон у лица, и дополнила образ солнцезащитными очками и кольцами с прозрачными камнями.
Ранее мы писали, что Инстасамку обвинили в плагиате после публикации отрывка новой песни.
Также сообщалось, что Инстасамка навсегда удалила филлер из губ и показала фото.