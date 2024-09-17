Инстасамка продемонстрировала часы за миллион рублей

24-летняя звезда снялась на летней веранде кафе, похваставшись на камеру часами французской марки Cartier. На официальном сайте бренда стоимость данного изделия со стальным корпусом и 44 бриллиантами составляет 10,5 тысяч евро (около одного миллиона рублей).

Помимо этого, артистка надела укороченную спортивную кофту и облегающие брюки. Вдобавок Инстасамка уложила волосы в пучок, оставив локон у лица, и дополнила образ солнцезащитными очками и кольцами с прозрачными камнями.

Ранее мы писали, что Инстасамку обвинили в плагиате после публикации отрывка новой песни.

Также сообщалось, что Инстасамка навсегда удалила филлер из губ и показала фото.