«Такая красивая была»: Инстасамка навсегда удалила филлер из губ и показала, что получилось

Певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева, прим.) сообщила, что удалила филлер из губ. Артистка призналась, что сделала это навсегдаи не собирается повторять процедуру увеличения губ.

Соответствующая публикация появилась на странице Дарьи в соцсетях.

«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь (осталось брови вернуть)», - написала певица под фото.

Поклонники принялись комментировать новый вид Инстасамки. «Такая красивая была… Это не круто… Ты притягиваешь внимание как фрик уже, а не красотой», «Губ нет, бровей нет, ужас какой-то», «Похожа на зверушку», - писали в Сети.

«Они не лопнут?», «Это отек», - комментировали поклонники.