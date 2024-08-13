Инстасамку обвинили в плагиате после публикации отрывка новой песни. Об этом стало известно из соцсетей.

Инстасамка готовит к выходу новую песню под названием «Так хочу» — она выложила в соцсетях видео с отрывком песни, на котором загорает вместе с мужем в купальнике, танцует и отдыхает. Певица пообещала, что трек выйдет 23 августа.

Часть пользователей обратили внимание, что мотив песни напоминает им другое произведение.

«Что-то напоминает этот минус… А, точно, песню Inna — Hot», — написал один из фанатов.

Инстасамка пока никак не прокомментировала обвинения в плагиате. Отметим, песня Innna — Hot вышла в 2009 году.

Ранее мы писали о том, что Инстасамка навсегда удалила филлер из губ и показала, что получилось. Тогда же она заявила, что возвращается к натуральной внешности — через какое-то время певица вернула брови.