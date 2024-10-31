НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 октября 2024, 12:56
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Инстасамка предстала в образе ведьмы на сеновале

Рэперша Инстасамка опубликовала фото в образе ведьмы на сеновале.
Инстасамка предстала в образе ведьмы на сеновале

© Starface.ru

Российская рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) снялась в образе ведьмы на сеновале. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Инстасамка предстала в образе ведьмы на сеновале

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На фото 24-летняя исполнительница предстала в черном облегающем макси-платье, которое дополнила шляпой. Артистка надела парик с темно-коричневыми кудрями и нанесла на кожу лица и руки зеленую краску. Звезда также сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Рэперша позировала с палочкой и горшком в виде тыквы на сеновале.

В конце октября появилась информация, что Инстасамка станет новой вокалисткой группы «Ленинграда». СМИ писали, что дуэт собирается выпустить минимум один совместный альбом, который станет первым для «Ленинграда» с 2018 года.

Ранее мы писали, что Сергея Шнурова и Инстасамку заказали на корпоратив за 60 млн рублей.

Также певица Наталия Гулькина призналась, что до Инстасамки Шнуров звал в «Ленинград» ее.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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