Инстасамка предстала в образе ведьмы на сеновале

На фото 24-летняя исполнительница предстала в черном облегающем макси-платье, которое дополнила шляпой. Артистка надела парик с темно-коричневыми кудрями и нанесла на кожу лица и руки зеленую краску. Звезда также сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Рэперша позировала с палочкой и горшком в виде тыквы на сеновале.

В конце октября появилась информация, что Инстасамка станет новой вокалисткой группы «Ленинграда». СМИ писали, что дуэт собирается выпустить минимум один совместный альбом, который станет первым для «Ленинграда» с 2018 года.

Ранее мы писали, что Сергея Шнурова и Инстасамку заказали на корпоратив за 60 млн рублей.

Также певица Наталия Гулькина призналась, что до Инстасамки Шнуров звал в «Ленинград» ее.