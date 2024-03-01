Инстасамка отменила тур по России после жалоб активистов

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) решила отменить концертный тур по России и собирается в ближайший год выступать исключительно в ночных клубах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, в ближайшее время исполнительница намерена кардинально изменить имидж. Звезда планирует представить свой «более взрослый» образ в следующем году, тогда же она продолжит давать концерты.

Уточняется, что выступления Инстасамки успели отменить в регионах после жалоб активистов, которые выступили с критикой певицы из-за ее образа и аморальности в текстах. В то же время, как пишет Mash, исполнительница сама поддержала отмену своих шоу.

Ранее мы писали, что в Краснодаре повторно отменили концерт Инстасамки. Выступление певицы должно было состояться 16 марта в клубе «Кроп Арена».

Также директор Инстасамки не подтвердил слухи об иске от психологов.