Опубликовано 16 декабря 2024, 13:421 мин.
Инсайдер рассказал о состоянии 72-летней Раисы Сметаниной
РЕН ТВ: инсайдер заявил, что Сметанина находится в стабильно тяжелом состоянии .
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, после перенесенного инсульта спортсменка пребывает в «состоянии оглушения», при этом она способна открывать глаза.
Напомним, в декабре 72-летняя Сметанина попала в больницу. Ее подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее дочь актера Алексея Галишникова попала в больницу с отравлением. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 80-летняя Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем.