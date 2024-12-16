Инсайдер рассказал о состоянии 72-летней Раисы Сметаниной

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, после перенесенного инсульта спортсменка пребывает в «состоянии оглушения», при этом она способна открывать глаза.

Напомним, в декабре 72-летняя Сметанина попала в больницу. Ее подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее дочь актера Алексея Галишникова попала в больницу с отравлением. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 80-летняя Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем.