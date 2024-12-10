80-летняя актриса Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем, которые могут привести к инфаркту. У нее выявили нарушение ритма сердца — синдром слабости синусового узла. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, артистка пожаловалась врачам на боли в груди. Ситуацию усложняет повышенное давление. Ей прописали необходимое лечение. На данный момент Рязанова восстанавливается дома.

Отметим, что представители актрисы не комментировали новости про ее здоровье.

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