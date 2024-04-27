Потерявший семью актер Игорь Ливанов довел ведущую Леру Кудрявцеву до слез в новом выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ.

У актера Игоря Ливанова в 1987 году случилось горе — его супруга и дочь погибли в железнодорожной катастрофе. Ночью грузовой поезд с отказавшими тормозами врезался в пассажирский состав — он разрушил последние вагоны, в которых находились люди. Тогда погибли 107 человек.

По словам Ливанова, он до сих пор помнит те события и хранит в себе боль утраты.

«Я часто проезжаю мимо того места, где все случилось. Мне сегодня как раз подруга прислала фотографию креста, который стоит там. А сам я недавно ехал после спектакля из Ростова-на-Дону, плакал…» — рассказал он.

Откровения актера растрогали Леру Кудрявцеву, которая не смогла сдержать слез.

«Я не представляю, как ты это пережил», — сказала она.

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