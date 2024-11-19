«Иногда себя балую»: София Каштанова рассказала, на что тратит деньги

37-летняя актриса София Каштанова рассказала, что тратит все деньги на детей. Об этом сообщает Леди Mail.

Актриса София Каштанова задействована во многих проектах. По словам знаменитости, высокая занятость и большие гонорары не вскружили ей голову. Она не может назвать себя «транжирой» и не является любителем шопинга.

«Я и не бережливая, и не расточительная — стараюсь придерживаться золотой середины. Я не экономлю на продуктах и детях (на них я вообще сливаю, как мне кажется, большую часть своего бюджета), но вполне могу обойтись без новой сумки, я не любитель шопинга. Хотя, безусловно, иногда себя балую», — высказалась знаменитость.

Также актриса призналась, что после родов быстро возвращалась к работе. По ее мнению, женщина может успешно совмещать и материнство, и профессиональную деятельность.

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