«Иногда подводит»: Филипп Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем рядом с девушкой

Певец Филипп Киркоров вышел в свет с роскошной блондинкой и признался, что испытывает проблемы с памятью. Во время высадки цветов он снял кольца, а после забыл, на какие пальцы их надевать. Об этом сообщает mk.ru.

57-летний артист принял участие в мероприятии вместе со своей музой – певицей Марго. Они высаживали цветы в центре столицы. Для этого поп-королю необходимо было надеть перчатки. Он снял кольца и удивился.

«Размер перчаток явно не рассчитан на Киркорова. У меня же не руки, а лапы!» – заявил звезда.

Киркоров выбрал бархатный колеус красный, а его спутница остановилась на бархатцах. Певец вспомнил, что в последний раз сажал что-то в детстве. А во взрослом возрасте подобных занятий не помнит.

После удачной посадки знаменитость вернулся за кольцами, но не смог вспомнить, какой перстень на каком пальце был. Тут же Киркоров признался в проблемах со здоровьем.

«Память иногда подводит», – заявил артист.

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Также стали известны подробности суда Киркорова с певицей Любовью Успенской. Оказалось, что исполнительница не стала идти на мировую с бывшим другом.