«Моему брату 30 лет»: Филипп Киркоров удивил признанием о Егоре Криде

Певец Филипп Киркоров побывал на праздновании 30-летия рэпера Егора Крида и назвал его своим братом. Поп-король приехал на вечеринку, соблюдая дресс-код.

Исполнитель хитов «Будильник», «Невеста», «Самая-самая» устроил мероприятие по случаю своего дня рождения. Кумиру миллионов 25 июня исполнилось 30 лет.

Артист устроил вечеринку «для своих», куда пригласил родственников, друзей и близких из мира шоу-бизнеса. Киркоров приехал одним из первых и очень тепло высказался о коллеге.

«Сегодня потрясающий день! Егору Криду 30 лет. Этому потрясающему артисту, другу, моему брату 30 лет!» — заявил Филипп.

Егор отметил внешний вид знаменитости и сказал несколько слов в его адрес. Не обошлось без комплиментов.

«Филипп не только первый по жизни, он еще и на день рождения сегодня приехал первый. Дресс-код сегодня — Лас-Вегас», — рассказал Крид.

На празднике были и другие артисты, в том числе Джиган и Jony, который даже станцевал с мамой именинника. Гости попробовали необычный тор, сделанный в форме летающей тарелки.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров рассказал о непростом характере 11-летнего сына Мартина. Он признался, что обожает брать своих детей на мероприятия, но они не так как отец любят светские тусовки. Ребята постоянно стараются спрятаться от камер и редко дают какие-либо комментарии.