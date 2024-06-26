Любовь Успенская не стала идти на мировую с Филиппом Киркоровым

Известная певица Любовь Успенская отказалась идти на мировую с Филиппом Киркоровым по иску на 10 млн рублей. Об этом пишет Kp.ru.

Известно, что примирить звезд попытался продюсер Иосиф Пригожин. Однако затем адвокат Успенской Елена Сенина прислала свой проект мирового соглашения, в котором отсутствовала конкретика и примирительные действия.

В свою очередь, вторая сторона в лице Филиппа Киркорова внесла свои коррективы в соглашение, а именно формулировки «Любовь Успенская сожалеет о сказанном и приносит свои извинения Филиппу Киркорову», «Стороны обязуются не комментировать данное интервью Любови Успенской», «Стороны благодарят Иосифа Пригожина за участие в переговорах и заключении мирового соглашения».

Однако Успенская отказалась идти на мировую с коллегой.

«Я попытался примирить их, поскольку конфликт давно исчерпал себя и никому не нужен. Любовь Успенская, поначалу согласилась помириться, но потом почему-то отказалась. Очень жаль», - подытожил Пригожин.

Ранее мы писали, что аудио адвоката Успенской с просьбой о выплате денег попало в Сеть.