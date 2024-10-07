Ингеборга Дапкунайте оплатила долг перед ФНС и закрыла ИП в России

Актриса Ингеборга Дапкунайте оплатила долг перед ФНС, превышающий 500 тысяч рублей, чтобы закрыть ИП в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, актриса хочет оборвать все связи с Россией. 4 октября она подала заявление о прекращении деятельности ИП. Ранее налоговая ликвидировала ее детскую образовательную академию, так как фирма не отчитывалась о работе в последние годы. Отмечается, что у актрисы больше не осталось бизнеса в РФ.

Напомним, звезда «Беспринципных» уехала из страны после начала СВО.

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