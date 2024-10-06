«Даже нет сил вспоминать»: раскрыта причина отмены концерта Лолиты Милявской в Подмосковье

В подмосковном Раменском отменили концерт Лолиты Милявской, который должен был пройти в ДК «Сатурн» 17 октября. По неподтвержденной информации, на которую ссылается MSK1.ru, местные власти решили отказаться от выступления певицы «в связи с социальной напряженностью».

Как подчеркивается в материале издания, подлинность появившегося в Сети документа подтвердить не удалось, однако отмену концерта прокомментировала сама Милявская.

«Я не знаю, что это значит, не могу вам ответить на этот вопрос. Я уже и забыла, у меня столько гастролей. Даже нет сил вспоминать про какого-то мужика из Раменского», — сказала исполнительница хита «На Титанике».

Она также назвала отменяющих концерты людей «врагами народа». Как пояснила певица, таким образом они просто лишают граждан права на труд.

Концерт Милявской в Раменском отменяют второй раз за год. Сначала против выступления артистки высказались активисты движения «Зов народа» из-за скандала с «голой вечеринкой». Второй раз причина отмены не раскрывалась.

Ранее московский магазин электроники включил Лолиту в «черный список» лиц, которым запрещено продавать товары. В ответ певица назвала решение продавца «маркетинговым ходом».