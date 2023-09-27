Инцидент на льду: Ольга Бузова вновь оконфузилась в Белоруссии

37-летняя певица Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске. Об этом сообщает издание The Voice.

Артистка открывала матч чемпионата КХЛ в Белоруссии. Бузова произвела символическое вбрасывание шайбы, которую затем ей вернули в качестве сувенира. Ольга появилась перед публикой в красном брючном костюме и на высоких каблуках. На арену вместе с ней вышли продюсер Иосиф Пригожин и певец Руслан Алехно. Когда компания покидала лед, то Бузова потеряла равновесие и упала на лед. При этом артистка не выпустила из рук подаренную шайбу. Увидев Ольгу на льду, спутники помогли ей подняться.

«Небольшим инцидентом закончилась наша поездка в Минск. Во время открытия хоккейного матча не смог удержать Ольгу Бузову. Прости, Ольга», — высказался Иосиф.

Ранее Сергей Светлаков публично высмеял Ольгу Бузову, напомнив ей о браке с Дмитрием Тарасовым. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов ждут четвертого ребенка.