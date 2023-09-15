Сергей Светлаков публично высмеял Ольгу Бузову, напомнив ей о браке с Тарасовым

Сергей Светлаков публично высмеял Ольгу Бузову, напомнив ей о браке с Дмитрием Тарасовым. Об этом сообщает издание The Voice.

Телеканал ТНТ отметил 25-летие, которое посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Бузова. Певица поднялась на сцену, чтобы не только поздравить канал с праздником, но попросить себе премию. На реплику Ольги с иронией отреагировал Светлаков.

Артист высмеял Бузову за ее брак с футболистом. По мнению Сергея, певица совершила ошибку, начав отношения с Тарасовым. «Вот идет крутая премия, в зале сидит Месси, а премию дают Тарасову. Нельзя Тарасову давать», — высказался комик.

Напомним, после развода с Дмитрием Ольга остается завидной невестой. Последние громкие отношения знаменитости были с певцом Давидом Манукяном. В январе 2021 года Бузова объявила об их расставании, обвинив артиста в изменах.

В отличие от экс-супруги, футболисту удалось обрести личное счастье. Он женился на Анастасии Костенко, которая родила ему троих наследников.

Ранее Ольга Бузова заявила о готовности побриться налысо ради своей мечты. Подробности смотрите в этой статье.