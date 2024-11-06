Была в платье-пиджаке: Полина Гагарина впервые за долгое время посетила премьеру фильма

Певица Полина Гагарина впервые за долгое время появилась на премьере фильма. 37-летняя артистка посетила презентацию картины «Любовь Советского Союза» в Москве в стильном образе. Об этом сообщает Леди Mail и публикует соответствующие кадры.

5 ноября в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Любовь Советского Союза» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, одним из гостей которой стала Полина Гагарина. Певица появилась на красной дорожке в платье-пиджаке с золотыми пуговицами и драпировкой от бренда Elisabetta Franchi. По данным Леди Mail, такой наряд стоит около 83 тыс. рублей. Артистка дополнила образ золотыми серьгами, подвеской с первой буквой своего имени и золотистыми лодочками.

На мероприятии также были замечены Леонид Ярмольник, Александр Домогаров, Дмитрий Дюжев, Игорь Матвиенко, Юрий Аксюта, Диана Арбенина, Юрий Николаев, жена резидента Comedy Club Гарика Халамова Катерина Ковальчук, Сергей Жигунов с женой Викторией, Евгения Медведева, Юлия Пересильд и многие другие знаменитости.

«Любовь Советского Союза» — это историческая драма о поколении 1930-х. В центре сюжета — любовный треугольник: за сердце актрисы Галины Ковровой (Ангелина Стречина) будут биться Герой Советского Союза, летчик-испытатель Анатолий Ковров (Кирилл Кузнецов) и драматург Кирилл Туманов (Роман Васильев). В широкий прокат фильм выходит 7 ноября.

Ранее мы писали о том, что Полину Гагарину заметили на свидании в ресторане с неизвестным мужчиной.